Балаковский суд оставил в силе наказание для троих саратовцев, укравших семена подсолнечника. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Саратовской области.

В селе Большой Кушум в ночь с 22 на 23 июня прошлого года трое местных жителей со взломом замка проникли в здание, откуда вынесли семена подсолнечника весом 1450 кг. Погрузив награбленное в мешки, мужчины загрузили их в прицеп к легковому автомобилю и скрылись с места преступления.

Общая сумма причиненного ущерба составила 37 тысяч рублей.

Суд назначил одному 1 год лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении; второму подсудимому – 1 год 4 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а их подельнику, совершившему преступление в испытательный срок по предыдущему приговору суда, – 2 года и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Несмотря на попытку одного из подсудимых обжаловать приговор, наказание осталось в силе.