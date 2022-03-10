Рассмотрены дела о привлечении к административной ответственности граждан по факту совершения публичных действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Балаковский районный суд Саратовской области рассмотрел дела в отношении трех граждан, которые участвовали в одиночных пикетах, держа в руках плакаты.

Суд признал их виновными. Двое из них получили штрафы по 50 000 рублей, а один — на 38 000 рублей.

Напомним, за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, 4 марта введена статья вместе с уголовной ответственностью (до 15 лет лишения свободы).