В Воскресенском районе осудили местных жителей за незаконную рыбалку.

Установлено, что трое мужчин ловили рыбу запрещенными для этого орудиями. 33-летний рыбак выловил трех налимов с помощью остроги, 67-летний сельчанин из Усовки на вентерь ловил щуку, а 36-летний мужчина из Березняков поймал пять судаков и три щуки при помощи жаберной сети.

Правоохранители пресекли незаконное действия и привлекли рыбаков к ответственности и выплате штрафа в размере двух тысяч рублей каждому.

Однако деньги не были выплачены, тогда прокурор обратился в суд.

После этого штраф увеличился и составил 22 тысячи на трех нарушителей, который уже оплачен.