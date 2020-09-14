В Саратовской области три школы закрыли на карантин из-за случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Речь идет о школе имени И.С.Гавва в селе Федоровка, школе в селе Мироновка, школе для обучающихся по адаптированным образовательным программам №14 в Вольске.

Дистанционно учатся ребята в 25 классах из 16 школ, поскольку в учреждениях выявлено заражение у пяти сотрудников и 11 детей.

Не сидят за партами ученики школы 312 и лицея №2 в Балакове, №3 в Балашове, №8 в Ртищеве, №7 в Петровске, в поселке Карла Маркса в Энгельсском районе, в Пугачеве и селе Преображенка, школах №№72, 103, 39, 40, 38 в Саратове. Уточняется информация по классу в школе №90 областного центра.

Частично закрыты интернаты в Балашове и Саратове.

Вспышек коронавируса в образовательных учреждениях не зафиксировано.