Сегодня, 6 сентября, из-за ремонта на водопроводе три улицы Саратова остались без воды. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС». 

Примерно до полуночи воды нет на улице Майской, Моисеева и Строителей.

 

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