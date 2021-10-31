Сегодня, 31 октября, из-за ремонтных работ на водопроводе несколько улиц Саратова останутся без воды до вечера. Об этом сообщает ОО «КВС».

До 18:00 холодной воды не будет на улицах Московское шоссе, 53-77, Пионерская, Камышовая.