Домой Горячая линия ЖКХ Три улицы Саратова остались без воды в воскресенье Горячая линия ЖКХРубрикиНовости Саратова Три улицы Саратова остались без воды в воскресенье По Новости Саратова - 31.10.2021 102 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 31 октября, из-за ремонтных работ на водопроводе несколько улиц Саратова останутся без воды до вечера. Об этом сообщает ОО «КВС». До 18:00 холодной воды не будет на улицах Московское шоссе, 53-77, Пионерская, Камышовая. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратове монумент «Героям фронта и тыла» обнесут ограждением Хранящий автографы Гоголя и Достоевского музей Федина в Саратове отмечает 40-летие Саратовцы смогут посмотреть на звездопад в ноябре ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове монумент «Героям фронта и тыла» обнесут ограждением Новости Саратова - 31.10.2021 0 Монумент "Героям фронта и тыла" в Саратове решили обнести оградой. Об этом сообщает администрация города. По уточнению, ограждение необходимо для предотвращения объекта от разрушения и... Хранящий автографы Гоголя и Достоевского музей Федина в Саратове отмечает 40-летие 31.10.2021 Саратовцы смогут посмотреть на звездопад в ноябре 31.10.2021 Внимание! На Саратовскую область надвигается густой туман 31.10.2021 Житель Энгельса вскипятил воду из-под крана и получил много пены 31.10.2021