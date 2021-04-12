Домой Рубрики Новости Саратова Три улицы в Саратове остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Три улицы в Саратове остались без воды По Новости Саратова - 12.04.2021 103 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 12 апреля, в Саратове ряд улиц остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». Речь идет об улице Тархова, 32 и 34, Заречной, 35-43, Азина, 65-77. Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА За выходные в Саратове поймали 253 дорожных нарушителя Президент РФ Владимир Путин прибыл в Саратовскую область Суд разрешил вырубку деревьев в Саратове без учета ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ За выходные в Саратове поймали 253 дорожных нарушителя Новости Саратова - 12.04.2021 0 В Саратове 10 и 11 апреля проходил рейд «Безопасные выходные». Об этом сообщили в городском УГИБДД. За это время дорожные инспекторы поймали 253 человек, которые... Президент РФ Владимир Путин прибыл в Саратовскую область 12.04.2021 Суд разрешил вырубку деревьев в Саратове без учета 12.04.2021 Саратовские росгвардейцы поздравили с днем рождения фронтовую регулировщицу Марию Лиманскую 12.04.2021 Через две недели в Саратовской области начнут ходить речные травмаи 12.04.2021