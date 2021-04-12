Сегодня, 12 апреля, в Саратове ряд улиц остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет об улице Тархова, 32 и 34, Заречной, 35-43, Азина, 65-77.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00.

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