Домой Рубрики Новости Саратова Три улицы в Саратове остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Три улицы в Саратове остались без воды По Новости Саратова - 16.11.2021 76 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 16 ноября, три улицы в Саратове остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». Речь идет об адресах: Навашина, 3, 3а, 5, Зенитная, 2-й проезд Пугачевского поселка. Ограничения продлятся до 15:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Регоператор проверит каждый случай недоставки платежных документов подрядной организацией В энгельсской квартире нашли мужчину с пробитой головой На охрану объектов культурного наследия Саратова выделено 52,4 миллиона рублей ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Регоператор проверит каждый случай недоставки платежных документов подрядной организацией Новости Саратова - 16.11.2021 0 Саратовский регоператор АО «Ситиматик» проводит активную работу по взысканию судебной задолженности с потребителей-физических лиц. В начале ноября должники получили платежные документы с начисленными пени.... В энгельсской квартире нашли мужчину с пробитой головой 16.11.2021 На охрану объектов культурного наследия Саратова выделено 52,4 миллиона рублей 16.11.2021 Житель Саратовской области угнал и обокрал «ВАЗ» 16.11.2021 Доходы в городской бюджет Саратова увеличились на 120 миллионов 16.11.2021