Сегодня, 16 ноября, три улицы в Саратове остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет об адресах: Навашина, 3, 3а, 5, Зенитная, 2-й проезд Пугачевского поселка.

Ограничения продлятся до 15:00.