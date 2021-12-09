Домой Рубрики Новости Саратова Три улицы в Саратове остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Три улицы в Саратове остались без воды По Новости Саратова - 09.12.2021 82 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня три улицы в Саратове остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». Речь идет о следующих адресах: Московское шоссе, 7,7а,11,11а; Моторная ,4; Керамическая. Ограничения продлятся ориентировочно до 17:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Продавщица магазина в аэропорту «Гагарин» в Саратове торговала с поддельной медкнижкой Три иностранца занимались сбытом героина в Саратове В поселке Саратова сдали долгострой на 100 семей ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Продавщица магазина в аэропорту «Гагарин» в Саратове торговала с поддельной медкнижкой Новости Саратова - 09.12.2021 0 Отделом дознания Приволжского ЛУ МВД России на транспорте окончено расследование двух уголовных дел в отношении 24-летнего жителя Саратова и 43-летней жительницы Саратовской области, обвиняемых в... Три иностранца занимались сбытом героина в Саратове 09.12.2021 В поселке Саратова сдали долгострой на 100 семей 09.12.2021 Под Саратовом мужчина потушил вспыхнувший дом огнетушителем 09.12.2021 На карантин по гриппу и ОРВИ отправились девять школ Саратовской области 09.12.2021