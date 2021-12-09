Сегодня три улицы в Саратове остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет о следующих адресах: Московское шоссе, 7,7а,11,11а; Моторная ,4; Керамическая.

Ограничения продлятся ориентировочно до 17:00.