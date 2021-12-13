Домой Горячая линия ЖКХ Три улицы в Саратове остались без воды Горячая линия ЖКХРубрикиНовости Саратова Три улицы в Саратове остались без воды По Новости Саратова - 13.12.2021 53 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня в Саратове три улицы остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». Ограничения коснулись адресов: Барнаульская, 7, 9; проезд Энтузиастов, 56/1; Барнаульский тупик 8, 9. Они продлятся ориентировочно до 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Ленинском районе Саратова отключили холодную воду Саратовцы все охотнее обновляют мебель в своих квартирах Зарегистрировано еще 452 случая коронавируса в Саратовской области ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Ленинском районе Саратова отключили холодную воду Новости Саратова - 13.12.2021 0 В связи с ремонтными работами по адресу 1-я Прокатная, 25, в домах Ленинского района Саратова отключили холодную воду. Речь идет о домах 19,21,23/1 - 23/8,25,25а... Саратовцы все охотнее обновляют мебель в своих квартирах 13.12.2021 Зарегистрировано еще 452 случая коронавируса в Саратовской области 13.12.2021 Водитель Renault Logan сбил пенсионерку в Саратове 13.12.2021 Три улицы в Саратове остались без воды 13.12.2021