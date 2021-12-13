Сегодня в Саратове три улицы остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Ограничения коснулись адресов: Барнаульская, 7, 9; проезд Энтузиастов, 56/1; Барнаульский тупик 8, 9.

Они продлятся ориентировочно до 20:00.