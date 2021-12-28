Домой Рубрики Новости Саратова Три улицы в Саратове остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Три улицы в Саратове остались без воды По Новости Саратова - 28.12.2021 79 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня в Саратове три улицы остались без воды. Ориентировочно до 18:00 придется подождать жителям улицы Огородной 91, Чернышевского, 83, 1-го Вакуровского проезда. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Назначен первый замминистра промышленности и энергетики Саратовской области Мужчина пострадал в тройном ДТП в Саратове В Ершове установили скульптуру «Путеец» ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Назначен первый замминистра промышленности и энергетики Саратовской области Новости Саратова - 28.12.2021 0 В Саратовской области назначен первый замминистра промышленности и энергетики. Распоряжением губернатора Саратовской области №1140-р от 28 декабря эту должность занял Александр Изтлеуов. Ранее он занимал должность... Мужчина пострадал в тройном ДТП в Саратове 28.12.2021 В Ершове установили скульптуру «Путеец» 28.12.2021 Радаев обозначил причины обьединения электротранспорта Саратова и Энгельса 28.12.2021 Три улицы в Саратове остались без воды 28.12.2021