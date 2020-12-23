Сегодня, 23 декабря, в Саратове три улицы остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

В зону ограничения попала Днепропетровская улица, Антонова, 33, 33А, Чехова от Антонова до Днепропетровской.

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