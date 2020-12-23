Домой Рубрики Новости Саратова Три улицы в Саратове остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Три улицы в Саратове остались без воды По Новости Саратова - 23.12.2020 659 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 23 декабря, в Саратове три улицы остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”. В зону ограничения попала Днепропетровская улица, Антонова, 33, 33А, Чехова от Антонова до Днепропетровской. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Путин по предложению ЕР поручил удвоить выплаты медикам за работу с covid-19 на праздники Депутат облдумы отметил социальную значимость предложенного механизма достройки «проблемных» домов Студенческое самоуправление СГЮА признано одним из лучших в России ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Путин по предложению ЕР поручил удвоить выплаты медикам за работу с... Новости Саратова - 23.12.2020 0 Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» и поручил удвоить выплаты врачам, которые будут работать с пациентами с коронавирусом на новогодних праздниках.... Депутат облдумы отметил социальную значимость предложенного механизма достройки «проблемных» домов 23.12.2020 Студенческое самоуправление СГЮА признано одним из лучших в России 23.12.2020 Три улицы в Саратове остались без воды 23.12.2020 Движение по трем улицам Саратова перекрывают на неделю 23.12.2020