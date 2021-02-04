Сегодня, 4 февраля, в Саратове три улицы остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

В зону ограничений до 19:00 попала Симбирская улица на участке от Зарубина до Посадского, до 21:00 — нечетная сторона 1-й Прокатной 19-25, Измайлова, 2.