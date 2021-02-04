Домой Рубрики Новости Саратова Три улицы в Саратове остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Три улицы в Саратове остались без воды По Новости Саратова - 04.02.2021 39 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 4 февраля, в Саратове три улицы остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”. В зону ограничений до 19:00 попала Симбирская улица на участке от Зарубина до Посадского, до 21:00 — нечетная сторона 1-й Прокатной 19-25, Измайлова, 2. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Молодой парень погиб в ДТП на трассе в Саратовской области Ковалев: Тусовки коммунистов в дорогих ресторанах и их участие в незаконных акциях неприемлемы Мэр Саратова наказал 13 чиновников и коммунальщиков за не расчищенные остановки ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Три улицы в Саратове остались без воды Новости Саратова - 04.02.2021 0 Сегодня, 4 февраля, в Саратове три улицы остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”. В зону ограничений до 19:00 попала Симбирская улица на... Молодой парень погиб в ДТП на трассе в Саратовской области 04.02.2021 Ковалев: Тусовки коммунистов в дорогих ресторанах и их участие в незаконных... 04.02.2021 Мэр Саратова наказал 13 чиновников и коммунальщиков за не расчищенные остановки 04.02.2021 Саратовцы сбывали наркотики и приобщили к этому четырехлетку 04.02.2021