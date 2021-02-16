Сегодня, 16 февраля, в Саратове три улицы остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

Речь идет о Железнодорожной улице, 5/9,15/21,Университетская, 24/30 , Слонова,10/16,22/26.

Ограничения продлятся до 6:00 17 февраля.