Домой Рубрики Новости Саратова Три улицы в Саратове остались без воды до утра РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Три улицы в Саратове остались без воды до утра По Новости Саратова - 16.02.2021 63 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 16 февраля, в Саратове три улицы остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”. Речь идет о Железнодорожной улице, 5/9,15/21,Университетская, 24/30 , Слонова,10/16,22/26. Ограничения продлятся до 6:00 17 февраля. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Панков: Не надо закон нарушать, тогда и запрещать не станут В 2021 году на ремонт дорог в Энгельсском районе выделено более 600 млн рублей Саратовские чиновники потратят 7,5 млн рублей на отлов бродячих собак ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Панков: Не надо закон нарушать, тогда и запрещать не станут Новости Саратова - 16.02.2021 0 Депутат госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» напомнил представителям оппозиции, что демократия не означает вседозволенность. - Нельзя забывать историю своей страны. Об... В 2021 году на ремонт дорог в Энгельсском районе выделено более... 16.02.2021 Три улицы в Саратове остались без воды до утра 16.02.2021 Саратовские чиновники потратят 7,5 млн рублей на отлов бродячих собак 16.02.2021 Володин: Все федеральные дороги в регионе будут приведены в нормативное состояние 16.02.2021