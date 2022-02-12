В Саратове продолжаются работы по очистке дорог, тротуаров, общественных пространств и дворов от снега и наледи.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Саратова, этой ночью будет работать 311 единиц техники.

С 20.00 до 6.00 для комплексной очистки запланировано ограничение движения и парковки на:

— 3-й пр. Строителей вблизи школы №50;

— ул. Днепропетровская от ул. Чехова до ул. Антонова;

— ул. Антонова от ул. Перспективная до пр. Строителей.

Кроме того, днем 13 февраля с 8.00 до 16.00 запланировано ограничение движения и парковки на:

— 3-й пр. Строителей вблизи школы №50;

— ул. Днепропетровская от ул. Чехова до ул. Антонова.

Водителей Саратова просят заранее планировать свои маршруты во время прездок по городу.