Сегодня, 15 ноября,  из-за ремонта на водопроводе несколько улиц Саратова остались без воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

ХВС отсутствует на улице Васильковская, Вологодская, Ленинградская.

Планируемое время окончания работ — 20:00.

 

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА