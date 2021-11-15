Домой Горячая линия ЖКХ Три улицы Заводского района Саратова остались без воды Горячая линия ЖКХРубрикиНовости Саратова Три улицы Заводского района Саратова остались без воды По Новости Саратова - 15.11.2021 136 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 15 ноября, из-за ремонта на водопроводе несколько улиц Саратова остались без воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС». ХВС отсутствует на улице Васильковская, Вологодская, Ленинградская. Планируемое время окончания работ — 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовцы могут пожаловаться на работу таксистов в Роспотребнадзор МФЦ в Саратове теперь работают только по предварительной записи В Саратовской области из-за коронавируса и ОРВИ закрыли 3 класса и группу в детском саду ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовцы могут пожаловаться на работу таксистов в Роспотребнадзор Новости Саратова - 15.11.2021 0 В период с 15 по 26 ноября будет работать горячая линия по услугам такси и каршеринга. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Саратовской области. -Обратиться... МФЦ в Саратове теперь работают только по предварительной записи 15.11.2021 В Саратовской области из-за коронавируса и ОРВИ закрыли 3 класса и... 15.11.2021 В этом году на набережной Саратова снова зальют каток и поставят... 15.11.2021 Александр Абросимов: Встретился с юными звездочками саратовского дзюдо 15.11.2021