Три игрока саратовской команды отмечены ВФВ.

Всероссийская федерация волейбола составила список результативных игроков по итогам всех встреч 12-го тура Суперлиги Париматч.

В него вошли представители команд, лучшие по индивидуальной статистике (набранные очки, очки на блоке, очки с подачи).

Причем, в каждой из категорий отметились волейболистки «Протона». В списке бомбардиров с 20 очками доигровщица Анастасия Чернова. На блоке 4 очка набрала центральная Виктория Пушина. Доигровщица Сара Лозо отличилась на подаче, заработав 3 эйса.