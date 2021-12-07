Сегодня, 7 декабря, из-за ремонта на насосной станции часть Саратова останется без холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Воду отключили Микрорайону 1А, ЖК «Ласточкино», ЖК «Олимп», ЖК «Южный склон».

Вернуть ее обещали к 15:00.