Домой Горячая линия ЖКХ Три жилых комплекса в Саратове остались без холодной воды Горячая линия ЖКХРубрикиНовости Саратова Три жилых комплекса в Саратове остались без холодной воды По Новости Саратова - 07.12.2021 72 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 7 декабря, из-за ремонта на насосной станции часть Саратова останется без холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС». Воду отключили Микрорайону 1А, ЖК «Ласточкино», ЖК «Олимп», ЖК «Южный склон». Вернуть ее обещали к 15:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Житель Энгельса с распоротым животом скончался в больнице Неосторожные саратовцы сожгли газовую плиту Дома Фрунзенского района Саратова остались без воды ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Житель Энгельса с распоротым животом скончался в больнице Новости Саратова - 07.12.2021 0 Сегодня, 7 декабря, скончался 42-летний житель Энгельса, найденный с ножевым ранением у себя дома. Медики госпитализировали мужчину вечером 6 декабря. Бригада скорой помощи доставила его... Неосторожные саратовцы сожгли газовую плиту 07.12.2021 Дома Фрунзенского района Саратова остались без воды 07.12.2021 Облезлые каштаны в центре Саратова обещали заменить весной 07.12.2021 «Заминировавший» саратовский аэропорт «Гагарин» телефонный хулиган задержан 07.12.2021