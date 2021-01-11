Утром 12 января в Саратовской области ожидается сильное похолодание.

В региональном Гидрометцентре уточнили, что столбик термометра опустится до -25-30 градусов.

Речь идет о севере и Левобережье региона.

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