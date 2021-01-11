Домой Рубрики Новости Саратова Тридцатиградусные морозы ожидаются в Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Тридцатиградусные морозы ожидаются в Саратовской области По Новости Саратова - 11.01.2021 89 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Утром 12 января в Саратовской области ожидается сильное похолодание. В региональном Гидрометцентре уточнили, что столбик термометра опустится до -25-30 градусов. Речь идет о севере и Левобережье региона. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Главным федеральным инспектором Саратовской области стал полковник ФСБ Политолог Бирюлин высказался о сложении полномочий депутатом Чернышевским Володин призвал Роспотребнадзор принимать грамотные ограничения к бизнесу из-за коронавируса ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Главным федеральным инспектором Саратовской области стал полковник ФСБ Новости Саратова - 11.01.2021 0 Назначен новый федеральный инспектор в Саратовской области. Им стал государственный советник РФ второго класса Виталий Сластной. Он родился в Алма-Ате, закончил Новочеркасский политехнический институт, с 1989... Тридцатиградусные морозы ожидаются в Саратовской области 11.01.2021 Политолог Бирюлин высказался о сложении полномочий депутатом Чернышевским 11.01.2021 Володин призвал Роспотребнадзор принимать грамотные ограничения к бизнесу из-за коронавируса 11.01.2021 Парень угнал у саратовца ВАЗ с улицы Азина 11.01.2021