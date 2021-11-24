Прокуратура направила в суд уголовное дело по факту повторного управления автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Саратовской области.

19 сентября 26-летний житель Вольского района, будучи трижды судимым за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, возле одного из домов по улице Краснознаменная в Вольске-18, будучи пьян, сел за руль «ВАЗ-211440».

Водитель был задержан сотрудниками полиции.

За совершение преступления обвиняемому грозит наказание до трех лет лишения свободы.