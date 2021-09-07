Расследование уголовного дела в отношении троих балаковцев в возрасте 30, 37 и 40 лет, обвиняемых в убийстве, продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, вечером 31 августа они распивали спиртное в заведении. Компания вспомнила былые обиды к общему 42-летнему знакомому. Гражданину позвонили, с ним договорились о встрече. Мужчины встретились во дворе одного из домов по улице Шевченко удучи в состоянии опьянения, они стали высказывать последнему претензии бытового характера. После чего начали бить руками и ногами по голове и телу, а также ударили его бейсбольной битой по голове. В результате данных действий потерпевший потерял сознание.

На этом злоумышленники не успокоились и с целью сокрытия следов преступления они поместили потерпевшего в багажник автомобиля и вывезли на участок местности вблизи села Подсосенки Балаковского района, где, привязав к телу 42-летнего мужчины запасное автомобильное колесо, сбросили последнего в оросительный канал.

Злоумышленникам предъявлено обвинение в убийстве. Они рассказали обо всех обстоятельствах произошедшего во время проверки показаний на месте. Их взяли под стражу.