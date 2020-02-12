В Пугачевском районе от отравления газом погибли трое человек, сообщает СУ СКР.

по предварительным данным, в селе Малая Таволожка местный житель заметил, что у соседки с предыдущего вечера горит свет, однако хозяйка из дома не выходила. Он заглянул в ее окно и увидел 31-летнюю женщину без сознания.

Прибывшие полицейские и сотрудники облспаса вскрыли дверь и обнаружили внутри дома тела сельчанки и двоих мужчин.

Осмотрев погибших и место происшествия эксперты заключили: признаков насилия нет. Помещение отапливалось газовой печью, которая работа во время приезда оперативников. Предположительно, все трое отравились газом.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося после чего будет принято процессуальное решение.

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