Сегодня, 14 марта, в 11:20 после переезда перед поселком Жасминный произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

Дорогу не поделили Lada Kalina и ВАЗ-2114.

В больницу госпитализированы пассажиры второго авто в возрасте 21, 23 и 26 лет.

