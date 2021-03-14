Домой Рубрики Новости Саратова Трое человек пострадали в столкновении легковушек у поселка Жасминный РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Трое человек пострадали в столкновении легковушек у поселка Жасминный По Новости Саратова - 14.03.2021 228 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 14 марта, в 11:20 после переезда перед поселком Жасминный произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД. Дорогу не поделили Lada Kalina и ВАЗ-2114. В больницу госпитализированы пассажиры второго авто в возрасте 21, 23 и 26 лет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Мужчина упал и повредил ногу в горпарке Саратова Из-за пожара из ТЦ “Леруа Мерлен” эвакуировали 100 человек Шестеро жителей Саратовской области скончались от коронавируса ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Мужчина упал и повредил ногу в горпарке Саратова Новости Саратова - 14.03.2021 0 Спасатели пришли на помощь 36-летнему мужчине, который повредил ногу в городском парке Саратова. Об этом сообщили в облспасе. Гражданин не мог ходить сам, ему оказали... Из-за пожара из ТЦ “Леруа Мерлен” эвакуировали 100 человек 14.03.2021 Шестеро жителей Саратовской области скончались от коронавируса 14.03.2021 Рецидивист избил саратовца ради телефона марки Samsung 14.03.2021 Пенсионер погиб на пожаре в селе Энгельсского района 14.03.2021