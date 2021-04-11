Сегодня, 11 апреля, в 9:40 на улице Шехурдина в Саратове столкнулись Skoda и грузовая «Газель». Об этом сообщили в городском УГИБДД.

Пострадали водители обоих авто и пассажир большегруза, их госпитализировали.

