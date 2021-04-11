Домой Рубрики Новости Саратова Трое человек пострадали в столкновении Skoda и ГАЗели в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Трое человек пострадали в столкновении Skoda и ГАЗели в Саратове По Новости Саратова - 11.04.2021 229 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 11 апреля, в 9:40 на улице Шехурдина в Саратове столкнулись Skoda и грузовая «Газель». Об этом сообщили в городском УГИБДД. Пострадали водители обоих авто и пассажир большегруза, их госпитализировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Ирина Ионова о возможностях нового Парка покорителей космоса: «С удовольствием будем с семьей проводить здесь время» Парк покорителей космоса в Энгельсском районе закрывают на уборку территории В Саратове открылась выставка к 60-летию первому полету человека в космос ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Ирина Ионова о возможностях нового Парка покорителей космоса: «С удовольствием будем... Новости Саратова - 11.04.2021 0 Сегодня на агитационный велопробег «Поехали!», посвящнный 60-летию полета Ю.А.Гагарина в космос, вышли сотни спортсменов и любителей. На старт вышли как опытные велосипедисты, так и... Парк покорителей космоса в Энгельсском районе закрывают на уборку территории 11.04.2021 В Саратове открылась выставка к 60-летию первому полету человека в космос 11.04.2021 Задолженность управляющих организаций Саратовской области за услугу по обращению с ТКО... 11.04.2021 Панков: Парк покорителей космоса имеет большое значение для сохранения памяти об... 11.04.2021