Домой Рубрики Новости Саратова Трое человек разбились на саратовской трассе РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Трое человек разбились на саратовской трассе По Новости Саратова - 27.01.2022 103 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня в Саратовской области произошло смертельное ДТП. Около села Ключи в Вольском районе столкнулись Volkswagen Golf, Peugeot и фура Volvo. В результате скончался шофер первого авто и два его пассажира. Обстоятельства выясняются. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратове водитель такси украл телефон пассажира Ночью в Саратове запретили парковку на 12 улицах из-за уборки снега Пенсионерку вызволили из снежного плена под Саратовом ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове водитель такси украл телефон пассажира Новости Саратова - 27.01.2022 0 В Кировский отдел полиции обратился 33-летний житель Энгельса с заявлением о краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД. Мужчина пояснил, что после поездки в такси... Ночью в Саратове запретили парковку на 12 улицах из-за уборки снега 27.01.2022 Пенсионерку вызволили из снежного плена под Саратовом 27.01.2022 Под Саратовом пьяная девушка зарезала своего работодателя 27.01.2022 Мишустин: Социальные выплаты будут проиндексированы 1 февраля 27.01.2022