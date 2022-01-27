Сегодня в Саратовской области произошло смертельное ДТП.

Около села Ключи в Вольском районе столкнулись Volkswagen Golf, Peugeot и фура Volvo.

В результате скончался шофер первого авто и два его пассажира.

Обстоятельства выясняются.

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