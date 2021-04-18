Домой Рубрики Новости Саратова Трое человек в Саратовской области скончались из-за коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Трое человек в Саратовской области скончались из-за коронавируса По Новости Саратова - 18.04.2021 56 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Коронавирус унес жизнь трех жителей Саратовской области. Об этом сообщили в минздраве региона. Не стало женщины и двух мужчин в возрасте от 64 до 81 года. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Заводском районе Саратова сгорел дом Две улицы в Саратове остались без воды Пожар на 138 «квадратов» полыхал в селе Вольского района ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Заводском районе Саратова сгорел дом Новости Саратова - 18.04.2021 0 Вчера, 17 апреля, в 17:52 три пожарных расчета выехали тушить дом в Заводском районе Саратова. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Площадь возгорания составила... Две улицы в Саратове остались без воды 18.04.2021 Пожар на 138 «квадратов» полыхал в селе Вольского района 18.04.2021 Мошенник оставил жительницу Саратова без 1,6 млн рублей 18.04.2021 Трое человек в Саратовской области скончались из-за коронавируса 18.04.2021