Коронавирус унес жизнь трех жителей Саратовской области. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало женщины и двух мужчин в возрасте от 64 до 81 года.

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