Домой Рубрики Новости Саратова Трое человек в Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Трое человек в Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 16.04.2021 122 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области трое человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в региональном минздраве. Не стало двух женщин в возрасте 64 и 70 лет и 71-летнего мужчины. Общее число смертей от коронавируса в регионе достигло 866. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратове весь день транспорт не отображается в «Яндекс.картах» Известна программа мероприятия «Молодежный спорт-траектория будущего» Бюджет Саратова исполнен с профицитом в 137 млн рублей ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове весь день транспорт не отображается в «Яндекс.картах» Новости Саратова - 16.04.2021 0 Сегодня, 17 апреля, саратовцы пожаловались на то, что на Яндекс.картах не отображаются трамваи и троллейбусы. Ситуацию прокомментировали в СГЭТ. Оказалось, что маршруты вообще видны на... Известна программа мероприятия «Молодежный спорт-траектория будущего» 16.04.2021 Бюджет Саратова исполнен с профицитом в 137 млн рублей 16.04.2021 Завтра в Саратовской области ожидается гроза 16.04.2021 Сотрудница ртищевской организации ответит за присвоение 12 тыс рублей 16.04.2021