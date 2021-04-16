В Саратовской области трое человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Не стало двух женщин в возрасте 64 и 70 лет и 71-летнего мужчины.

Общее число смертей от коронавируса в регионе достигло 866.

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