За вчерашний день, 14 июля, в Саратовской области утонули трое человек. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 60-летний житель Аткарска в компании троих знакомых отправились рыбачить на реку Медведица в пяти километрах от деревни Щербиновка Аткарского района. Рыбаки сплавили лодки на воду, однако, вскоре 60-летний мужчина предпочел сойти на берег. Его высадили, а остальные мужчины продолжили рыбачить. Около 14:00 они подплыли к берегу и обнаружили приятеля мертвым.

Еще один случай произошел в поселке Садовый Самойловского района. 43-летний местный житель вместе с приехавшими в гости родственниками отдыхал на пруду «Рогатый», расположенный в километре от населенного пункта. Он решил переплыть на противоположный берег водоема. Внезапно мужчина скрылся под водой, спасти его не удалось. Один из его родственников обнаружил тело на дне водоеме и поднял его на берег.

Третья трагедия произошла вечером того же дня. Женщина пришла на пруд, расположенный на Волжском проспекте и обнаружила у берега тело мужчины, о чем сообщила в службу «112».

Во всех случаях следователи осмотрели место происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего устанавливается. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.