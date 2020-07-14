Сегодня, 14 июля, в селе Никольское Духовницкого района произошла тройная гибель: двух мужчин и женщины. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Известно, что в районе 13:00 52-летний местный житель очищал выгребную яму на придомовой территории соседа. 50-летняя супруга хозяина домовладения, вышедшая из дома, заметила, что мужчине стало плохо в выгребной яме. Женщина позвала своего мужа, но на помощь прибежал его 42-летний брат. Вдвоем они спустились в яму, а хозяин домовладения остался на поверхности. Жена хозяина домовладения и его брат попытались вытащить 52-летнего мужчину, но внезапно им тоже поплохело. Все трое остались лежать без сознания в выгребной яме.

Прибывшая на место бригада скорой помощи лишь констатировала смерть троих человек.

