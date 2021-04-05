Следователи проводят проверку после госпитализации в больницу троих детей. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным 3 апреля в селе Приволжское трое детей в возрасте двух, шести и одиннадцати лет пожаловались матери на плохое самочувствие. Женщина сообщила об этом супругу, тот вызвал скорую помощь.

Медики осмотрели детей и в связи с подозрениями на отравление продуктами горения госпитализировали их.

Обследование показало, что девочки отравились окисью углерода.

Следователь осмотрел место происшествия. В доме был проточный газовый водонагреватель, а дом обогревался через газовый котел.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.







