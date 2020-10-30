Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех иностранцев в возрасте от 18 до 46 лет, обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Не позднее марта 2020 года один из них создал ОПГ с тремя соотечественниками. Каждый занимался своим делом: один получал оптовые партии веществ, а другие раскладывали их и отправляли главарю координаты тайников.

В мае 2020 их деятельность пресекли правоохранители, из незаконного оборота изъято свыше 35 грамм веществ.

Судьбу злоумышленников решит Кировский районный суд.