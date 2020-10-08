Мужчина с двумя сообщниками развернул целую мошенническую схему ради получения денег от балаковцев. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

С 12 июля по 14 сентября 2020 года он находился в Новосибирске и вместе с подельниками выманил у граждан свыше 800 тысяч рублей.

Сначала он звонил жертве и говорил о попавших в ДТП родственниках. Чтобы спасти близкого от тюрьмы, ведь из-за него якобы пострадал человек, нужно дать взятку полицейскому. Тут трубку брал его сообщник, якобы правоохранитель, озвучивал необходимую сумму и выяснял адрес, где можно забрать деньги.

Туда приезжал третий фигурант уголовного дела, забирал средства и делил между сообщниками.

Одного из злоумышленников нашли в Новосибирске, его доставили в Балаково.

Поскольку он рецидивист, имеет непогашенные судимости, мужчину поместили под стражу.