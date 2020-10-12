Расследование уголовного дела в отношении 26-летнего, 42-летнего и 50-летнего жителя Аркадака продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 7 октября около 11:00 они пришли к 45-летнему знакомому, который жил в частной доме на Образцовой улице. Мужчины обсудили вопросы и решили выпить. Один из гостей дал хозяину жилища банкноту банка приколов, тот пошел за спиртным и вернулся очень злым.

В ответ на высказанное недовольство тот получил удар кулаком по голове от младшего из пришедших мужчин. К нему присоединились другие знакомые.

Осознав, что потерпевший перестал подавать признаки жизни, злоумышленники ушли.

Свидетелем трагедии стала сожительница погибшего, которая вызвала бригаду «скорой помощи» и полицию. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, он скончался из-за тупой травмы живота с разрывом почки.

Полицейские по горячим следам вычислили, где находятся подозреваемые, доставили их к следователям.

Злоумышленников взяли под стражу, расследование продолжается.

