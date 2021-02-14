Следователи проводят проверку по факту смерти трех мужчин в Энгельсе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, утром 13 февраля жильцы общежития на Молодежной улице обнаружили в одной из комнат тело 51-летнего хозяина жилища и двух его приятелей в возрасте 45 и 59 лет.

Следователь осмотрел место происшествия, признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Судебно-медицинское исследование поможет определить точную причину смерти мужчин. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

