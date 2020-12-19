Следователи выясняют, при каких обстоятельствах трое мужчин скончались на пожаре в Перелюбе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным 18 декабря около 21:30 местные жители заметили полыхающий частный дом на Чапаевской улице, в котором жил 43-летний мужчина.

Прибывшие пожарные локализовали возгорание.

После тушение огня в кухне обнаружены тела хозяина дома, 48-летнего и 52-летнего местных жителей.

Следователь осмотрел место происшествия, признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не обнаружено.

Помещение отапливалось электроплиткой, по предварительным данным она и могла стать причиной ЧП.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, судебно-медицинское исследование поможет определить точную причину смерти мужчин.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.







