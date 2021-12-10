Продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по факту убийства 36-летнего жителя села Александровка Советского района и покушения на убийство 27-летнего жителя села Александровка. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

В ночь с 27 на 28 ноября 25, 26 и 31-летний жители одного из сел Энгельсского района по приглашению знакомой приехали на автомобиле в село Александровка Советского района, где распивали спиртное. С наступлением ночи часть участников мероприятия разошлись по домам, а трое мужчин, прибывших с Энгельсского района, по предложению 27 и 36-летнего местных жителей, направились в дом их односельчанина, где продолжили выпивать.

28 ноября 31-летний мужчина решил уехать домой, однако 36-летний житель села Александровка негативно отреагировал на это и запретил гостю покидать дом. На этой почве между тремя жителями Энгельсского района и двумя жителями села Александровка произошел конфликт, в ходе которого 36-летнему мужчине были нанесены множественный удары кулаком, а также гвоздодером по голове. 27-летнему потерпевшему были причинены множественные удары кулаками в область головы, а также ножом в область головы и шеи. С места происшествия злоумышленники скрылись.

Прибывшие медики бригады скорой помощи констатировали смерть 36-летнего мужчины. 27-летний мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, множественные резаные раны головы, шеи, рук и ног. Медики продолжают бороться за его жизнь.

Мужчины признали вину и раскаялись в совершении преступлений. Расследование продолжается.