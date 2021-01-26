Коронавирус унес жизнь троих человек в Саратовской области. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 53-летнего мужчины с гипертонической болезнью, перенесенным инфарктом миокарда, 68-летнего, который поступил в стационар с клиникой острого нарушения мозгового кровообращения, левосторонним гемипарезом, в процессе лечения появились признаки дыхательной недостаточности, КТ показало двустороннюю пневмонию. Он страдал подагрой, подагрическим артритом.

Скончался 60-летний мужчина с новообразованием печени, сахарным диабетом, мочекаменной болезнью и хронической болезнью почек.