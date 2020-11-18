Суд признал трех саратовцев в возрасте от 22 до 32 лет виновными в краже и мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

С 1 декабря 2019 года по 25 марта 2020 года младший из них звал с собой других ради воровства в Ленинском районе города. Они прикидывались газовиками, заходили в чужие дома якобы для проверки оборудования, а сами уносили вещи.

Сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей, одной из потерпевших не вернули деньги, которые остались после приобретения оборудования по ее просьбе.

Остальным мужчины все вернули, им дали по три года условного срока.