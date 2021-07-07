Трое осужденных, отбывающих наказание в ИК-10 УФСИН России по Саратовской области приняли крещение. Пост об этом появился в группе регионального УФСИН в социальной сети «ВКонтакте».

Крещение было проведено для них помощником начальника управления по организации работы с верующими протоиереем Вадимом Коняевым, окормляющим исправительную колонию строгого режима №10 Саратова.

Заместитель начальника ИК-10 УФСИН России по Саратовской области подполковник внутренней службы Алексей Котков подчеркнул, что администрация учреждения создает все условия для духовной жизни осужденных, так как обращение отбывающих наказание к вере нацеливает их на постоянную работу над собой и положительно сказывается на их социализации после обращения.

Как подчеркивается в посте, решение принять православие в местах лишения свободы осужденные приняли осознанно. На память о крещении они получили свидетельства и книги, разъясняющие основы православной веры.