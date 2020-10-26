В отношении 18-летнего, 19-летнего и 20-летнего саратовца возбуждено уголовное дело о похищении человека. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 23 октября парни у одного из домов на Московской улице похитили 19-летнюю девушку. Ее заперли в помещении на улице Танкистов. 24 октября гражданка улучила момент, когда злоумышленники заснули, забрала у них свой телефон и позвонила знакомому, который сообщил обо всем в полицию.

На место прибыли правоохранители, которые освободили ее.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, расследование продолжается.