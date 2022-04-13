Саратовские педагоги прошли в финальный второй тур Всероссийского конкурса «Виват, музыкант!». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры области.

В финале конкурса наш регион представят трое саратовских педагогов: Яна Бычкова (Детская школа искусств №18), Влада Грякалова (Детская музыкальная школа №4), а также Мария Скрипинская (Детская музыкальная школа №6).

«Виват, музыкант!» представляет из себя конкурс профессионального мастерства молодых преподавателей духовых и ударных инструментов детских музыкальных школ и детских школ искусств. Участники очного тура проводят открытые уроки с учащимися/ансамблями/оркестрами ДМШ/ДШИ из Москвы.

Церемония награждения лауреатов конкурса пройдет 15 апреля 2022 года в Большом зале Музыкального училища имени Гнесиных.

— Саратовская область много лет высоко держит планку качества художественного образования в регионе. Саратовским областным учебно-методическим центром в 2021 году было реализовано более 100 образовательных и творческих проектов, 17 образовательных программ, обучение по ним прошли 745 специалистов учреждений культуры. Для более успешной реализации этих программ уже второй год в Центре функционирует система электронного обучения Moodle, с помощью которой педагоги имеют доступ к онлайн-курсам, — прокомментировала министр культуры области Наталия Щелканова.