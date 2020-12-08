Расследование уголовного дела в отношении 22-летнего и двух 24-летних жителей Пугачева завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Они обвиняются в покушении на сбыт наркотиков и попытку дать взятку должностному лицу.

По данным следствия, 24-летний парень отбывал наказание за убийство и кражу в колонии. Он хотел пользоваться мобильным телефоном и попросил инспектора ИК помочь в этом за деньги. Тот согласился, забрал у его знакомого гаджет и сим-карту. 23 июля осужденный передал ему четыре тысячи рублей. Его противоправные действия задокументировали правоохранители.

В июле 2020 года этот же мужчина захотел покурить травы. Он попросил 22-летнего приятеля передать ему вещество. Тот купил 39,92 грамма наркотика и отдал 24-летнему приятелю. Парень днем 29 июля перебросил сверток через забор колонии №4, но наркотики обнаружили и изъяли сотрудники исправительного учреждения.

Осужденный все равно хотел употребить, он попросил 22-летнего парня передать запрещенку через сотрудника колонии. Тот купил вещество растительного происхождения массой 27,52 грамма и смесь в 14,76 грамма с синтетикой. 30 июля он встретился с сотрудником учреждения, который передал вещество осужденному. В этот момент его задержали силовики.

Личный досмотр показал, что у 22-летнего парня при себе было 1,08 грамма синтетики, которые он купил для себя.

Трое обвиняемых признали свою вину.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.