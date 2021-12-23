Трое жителей села Озинки в Саратовской области взяты под стражу в связи с обвинением в убийстве односельчанина, сообщает пресс-служба СКР.

Обвиняемые – мужчины 19, 21 и 28 лет наведались в гости к своему приятелю – 54 летнему местному жителю, у которого в гостях уже было двое приятелей. Все вместе они принялись распивать алкоголь. Напившись, обвиняемые стали упрекать хозяина дома в нечистоплотности. Поняв, что назревает конфликт, один из гостей покинул квартиру.

Гости избили хозяина дома и его приятеля, после чего покинули дом, но некоторое время спустя вернулись, и нанесли мужчинам несколько ударов по голове и телу и окончательно покинули жилище.

Поутру хозяин дома обнаружил, что его 62-летний приятель скончался, о чем заявил в полицию. Подозреваемых заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.