Трое военных из саратовской части 42984 — Дмитрий Сон, Владиан Барышев и Гайбат Малаев ответят за разбой.

Они нашли жертву в интернете — вытащили мужчину на встречу, начали угрожать ему ножом и пистолетом ради 15 тысяч рублей.

Потом они затолкали потерпевшего в автомобиль и вывезли на пустырь.

Тот согласился по итогу, потом сбежал и сообщил в полицию.

Парней задержали в этот же день, все кроме Дмитрия признали свою вину и дали показания против него.

Его обвиняют не только в разбое, но и в похищении.