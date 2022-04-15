Завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей Энгельсского района. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

В ночь с 27 на 28 ноября прошлого года 25, 26 и 31-летний жители Энгельсского района приехали в Александровку, где распивали спиртное. С наступлением ночи часть компании продолжила застолье в другом месте.

Около трех часов ночи 31-летний мужчина решил уехать домой, но его остановили. В итоге завязалась драка, в которой пострадали 36-летний и 27-летний жители Александровки. Последний также получил не менее 8 ударов гвоздодером по голове.

Прибывшие на место медики констатировали смерть 36-летнего мужчины из-за тупой травмы головы с переломом костей черепа и кровоизлиянием головного мозга.

27-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, перелом костей черепа, множественными резаными ранами головы, шеи, рук и ног. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Обвиняемых заключили под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.