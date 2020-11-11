Суд признал 33-летнего и двух 35-летних мужчин, один из которых житель Энгельса, другой Саратова виновными в убийстве, грабеже, угоне, покушении на угон и нетрезвой езде. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что ранним утром 4 августа четверо мужчин распивали спиртное в заброшенном доме на улице Лебедева-Кумача в Саратове. Один из них сообщил, что сегодня память по его маме и предложил за это выпить. 37-летнему собутыльнику это предложение не понравилось, он отказался.

Старший из компании начал бить его топором по голове, пока тот не упал. Затем потерпевший получил несколько ударов ногой по лицу от младшего из мужчин и три удара ножом по спине и шее от первого нападавшего.

Гражданин выдержал это насилие, тогда 33-летний злоумышленник ударил его один раз по шее.

Собутыльник скончался, его выбросили из окна между третьим и четвертым этажами, перенесли в подвал этого же дома. Мужчины поспешили уйти.

21 августа 2019 года около 1:00 35-летний житель Энгельса пил спиртное на остановке в поселке Приволжский. Он увидел девушку с телефоном, ударил ее ладонью по лицу, от чего она упала. Мужчина схватил мобильник стоимостью 11,035 тысячи рублей и скрылся, потерпевшая сообщила обо всем в полицию.

Около 6:00 он увидел ВАЗ-21140 своего знакомого на улице Мясокомбинат поселка, соединил провода в замке зажигания и попытался уехать на авто. У него ничего не получилось, поэтому гражданин ушел. Знакомый заметил присутствие незваного гостя и сообщил в полицию. По отпечаткам пальцев полиция вычислила неудачливого угонщика.

С 6 на 7 июля пьяный мужчина пришел в гости к знакомой в Энгельсском районе. Он взял ключи от авто Jeely ее сестры и уехал на иномарке. Инспекторы ДПС остановили мужчину. Выяснилось, что он ездит без прав, будучи лишенным за нетрезвую езду.

Полиция вычислила все его нарушения закона после выяснения обстоятельств с ограблением.

В итоге 33-летний рецидивист получил 17 лет колонии строгого режима, 35-летний саратовец 16 лет, житель Энгельса этого же возраста проведет 20,5 лет там же.