В Энгельсском районе на троих дачных грабителей завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

Пострадавший мужчина рассказал, что неизвестные со 2 по 15 апреля проникли в его дачу и похитили микроволновую печь, мультиварку, газовый баллон, пылесос, стиральную машину, оконный кондиционер и 2 вентилятора.

В результате полиция задержала троих покровчан: 37-летнего и 28-летнего мужчин, а также 38-летнюю женщину. У них изъяли часть похищенного – кондиционер и вентилятор. Остальное грабители сдали в комиссионный магазин.

Расследование уголовного дела продолжается.