Суд признал трех саратовцев виновными в покушении на сбыт наркотиков и прекурсоров в составе ОПГ в особо крупном размере. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Установлено, что в 2019 году через интернет-приложение граждане вступили в банду, которая занималась запрещенными веществами. С марта по май 2020 года по поручению своего куратора они приобрели в Московской области наркотики общим весом свыше 12 килограмм, привезли в Саратов и приготовили к продаже.

Большую часть они успели раскидать по тайникам, сфотографировали и отправили куратору с координатами местности.

Весной 2020 года наркосбытчиков задержали, им дали от семь до восьми с половиной лет «строгача» и колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.