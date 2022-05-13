Возбуждено уголовное дело по факту фальсификации доказательств по уголовному делу сотрудниками одного из отделов полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

-С 3 сентября по 6 сентября прошлого года заместитель начальника, старший участковый уполномоченный, начальник отделения уголовного розыска одного из отделов полиции, действуя группой лиц по предварительному сговору, сфальсифицировали доказательства в отношении жителя Балашовского района, которые впоследствии представили в следственный орган, — рассказали в пресс-службе.

9 сентября следователем в отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело и в качестве доказательств его вины были включены вещественные доказательства, сфальсифицированные заместителем начальника. 24 марта этого года судом вынесено постановление о прекращении уголовного дела в отношении мужчины.

Заместитель начальника отдела полиции задержан. Двум другим фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки и невыезде и надлежащем поведении.

Начальником отделения уголовного розыска отдела полиции было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.