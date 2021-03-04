Суд признал 14-летнего, 15-летнего и 16-летнего юношей из Аткарского района виновными в иных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что днем в сентябре 2020 года компания из трех подростков и двух девочек гуляли на улице в Аткарске. Одна из девочек предложила пойти в заброшенный дом.

Парни проводили подругу и оставшись наедине с 11-летней девочкой, они надругались над ней.

Подруги пришли и пострадавшая смогла покинуть место происшествия.

Следователи установили психологический контакт с девочкой и собрали доказательства.

Парни так и не признали свою вину, хотя доказательства говорят об обратном.

Старший получил 3,5 лет воспитательной колонии, младшие по три.

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